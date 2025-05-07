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«Вопиющая ошибка». Экс-судья — о неназначенном пенальти в ворота «Интера» в полуфинале ЛЧ

«Вопиющая ошибка». Экс-судья — о неназначенном пенальти в ворота «Интера» в полуфинале ЛЧ
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Бывший испанский судья Эстрада Фернандес считает решение VAR и главного арбитра Шимона Марциняка отменить пенальти в ворота «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 ОТ, 7:6) ошибочным.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Для меня это вопиющая ошибка VAR, явный пенальти. Было два контакта, и арбитр VAR придерживался первого, который нам так и не показали чётко. Нам нужен неподвижный кадр, чтобы точно определить, когда произошёл первый контакт. Но игра потом продолжилась, случился второй контакт с ногой внутри штрафной или на линии.

Так как второй контакт произошёл внутри, VAR должен был вмешаться и назначить пенальти. Или сказать Марциняку, чтобы он придерживался своего решения», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Изначально Марциняк назначил пенальти после фола Генриха Мхитаряна на Ламине Ямале, однако после подсказки VAR воспользовался видеопросмотром и изменил решение.

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