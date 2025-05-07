«Вопиющая ошибка». Экс-судья — о неназначенном пенальти в ворота «Интера» в полуфинале ЛЧ

Бывший испанский судья Эстрада Фернандес считает решение VAR и главного арбитра Шимона Марциняка отменить пенальти в ворота «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 ОТ, 7:6) ошибочным.

«Для меня это вопиющая ошибка VAR, явный пенальти. Было два контакта, и арбитр VAR придерживался первого, который нам так и не показали чётко. Нам нужен неподвижный кадр, чтобы точно определить, когда произошёл первый контакт. Но игра потом продолжилась, случился второй контакт с ногой внутри штрафной или на линии.

Так как второй контакт произошёл внутри, VAR должен был вмешаться и назначить пенальти. Или сказать Марциняку, чтобы он придерживался своего решения», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Изначально Марциняк назначил пенальти после фола Генриха Мхитаряна на Ламине Ямале, однако после подсказки VAR воспользовался видеопросмотром и изменил решение.