КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Локомотив» за оскорбительные кричалки болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений во встречах Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые обыграли ЦСКА со счётом 2:0 в первом матче финала Пути РПЛ. Железнодорожники уступили «Ростову» со счётом 0:2 во встрече второго этапа полуфинала Пути регионов. Обе игры прошли 30 апреля.

«Болельщики домашней команды достаточно много скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Поэтому штраф — 50 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».