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Семь футболистов и три тренера пропустят 28-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Семь футболистов и три тренера пропустят 28-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
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Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале напомнила о семи футболистах и трёх тренерах, пропускающих матчи 28-го тура чемпионата из-за дисквалификаций.

Речь идёт о футболистах Евгении Морозове и Артёме Тимофееве («Локомотив»), Саиде Сахархизане («Оренбург»), Виторе Тормене («Краснодар»), Доминике Орозе («Крылья Советов») и Руслане Литвинове («Спартак»).

Также свои встречи пропустит тренеры Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар») и Джорже Пантич («Пари НН»).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. К слову, в ближайшем матче «быки» сыграют с ЦСКА, у обеих команд дисквалифицированы главные тренеры.

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