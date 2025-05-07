ЦСКА и «Краснодар» проведут очный матч без тренеров, Мусаев и Николич дисквалифицированы
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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар». Примечательно, что главные тренеры обеих команд Марко Николич и Мурад Мусаев дисквалифицированы на эту встречу и будут наблюдать за ней с трибун.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Краснодар» в этом матче может оформить досрочное чемпионство, если «Зенит» проиграет в гостях махачкалинскому «Динамо», а «быки» одолеют ЦСКА. Тогда за два тура до конца расстояние между командами достигнет семи очков. ЦСКА идёт на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» на пять очков, а от «Краснодара» — на девять.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 10 мая.
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