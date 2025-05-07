ЦСКА и «Краснодар» проведут очный матч без тренеров, Мусаев и Николич дисквалифицированы

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве встретятся ЦСКА и «Краснодар». Примечательно, что главные тренеры обеих команд Марко Николич и Мурад Мусаев дисквалифицированы на эту встречу и будут наблюдать за ней с трибун.

«Краснодар» в этом матче может оформить досрочное чемпионство, если «Зенит» проиграет в гостях махачкалинскому «Динамо», а «быки» одолеют ЦСКА. Тогда за два тура до конца расстояние между командами достигнет семи очков. ЦСКА идёт на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» на пять очков, а от «Краснодара» — на девять.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 10 мая.