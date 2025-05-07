«Главное открытие месяца и всей весны». Владислав Радимов — о Ярославе Гладышеве

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал лучшим игроком РПЛ по итогам апреля нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. В четырёх апрельских матчах чемпионата России Гладышев забил четыре гола.

«Как он раскрылся, сколько назабивал – главное открытие месяца и всей весны. Забивает не только командам середины таблицы, но и таким, как «Зенит», причём играя важнейшую роль. Единственный минус – если бы забивал ещё хоть треть того, что создают партнёры и он сам, был бы уже лучшим бомбардиром этого чемпионата. Прогресс Гладышева налицо, а в этом месяце он однозначно лучший игрок», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

В нынешнем сезоне Гладышев провёл за «Динамо» 36 встреч во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков.