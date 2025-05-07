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Колыванов: Шунин — легенда «Динамо», пусть приезжает играть за ветеранов

Колыванов: Шунин — легенда «Динамо», пусть приезжает играть за ветеранов
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о завершившем профессиональную карьеру игрока Антоне Шунине.

«Шунин провёл хорошую карьеру, много выручая. Но рано или поздно приходится вешать бутсы на гвоздь. Дай бог, чтобы Антон нашёл себя в футбольной жизни. Если он хочет попробовать себя в другом деле, пусть всё получится. Для каждого игрока оставляет большой отпечаток то, что он проводит огромное количество времени в «Динамо». Если захочет, он может поиграть в Медиалиге — его возьмут с удовольствием. Антон выступал на высоком уровне, а ниже опускаться не захотел. Шунин — легенда «Динамо», вопросов нет. Пусть теперь приезжает играть за ветеранов, мы будем не против», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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