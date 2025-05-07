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КДК дисквалифицировал аналитика «Спартака», а Станковича и клуб — оштрафовал

КДК дисквалифицировал аналитика «Спартака», а Станковича и клуб — оштрафовал
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать на один матч Фонбет Кубка России аналитика «Спартака» Винченцо Сассо за поведение в игре с «Динамо» (2:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Станкович оштрафован на 30 тысяч за выход из техзоны. Аналитик «Спартака» Сассо дисквалифицирован на один матч, мата в адрес судей не было. «Спартаку» — штраф 30 тысяч за скандирование оскорбительных выражений фанатами», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

«Спартак» в финале Пути регионов сразится с «Ростовом», игра состоится 15 мая на «Лукойл Арене» в Москве. Победитель пары встретится в Суперфинале с лучшей командой противостояния «Зенит» — ЦСКА (первый матч 2:0).

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