КДК дисквалифицировал аналитика «Спартака», а Станковича и клуб — оштрафовал

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать на один матч Фонбет Кубка России аналитика «Спартака» Винченцо Сассо за поведение в игре с «Динамо» (2:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Станкович оштрафован на 30 тысяч за выход из техзоны. Аналитик «Спартака» Сассо дисквалифицирован на один матч, мата в адрес судей не было. «Спартаку» — штраф 30 тысяч за скандирование оскорбительных выражений фанатами», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

«Спартак» в финале Пути регионов сразится с «Ростовом», игра состоится 15 мая на «Лукойл Арене» в Москве. Победитель пары встретится в Суперфинале с лучшей командой противостояния «Зенит» — ЦСКА (первый матч 2:0).