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Владимир Быстров сравнил уровень таланта Александра Кокорина и Андрея Аршавина

Владимир Быстров сравнил уровень таланта Александра Кокорина и Андрея Аршавина
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров сравнил по уровню таланта бывшего вингера «Арсенала» Андрея Аршавина и нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

— Кто талантливее, кому природа дала больше — Аршавину или Кокорину?
— Тут нечего сравнивать. Аршавин впереди планеты всей. Считаю Андрея лучшим футболистом России XXI века. Могу назвать ещё много фамилий, и они будут в порядке. Лоськов, Титов, Кержаков… — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Наибольшую известность Андрею Аршавину принесла игра за «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба футболист трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2009 по 2013 год Аршавин выступал за лондонский «Арсенал», однако выиграть трофеи с «канонирами» ему не удалось. Профессиональную карьеру игрока Андрей Аршавин завершил в 2018 году.

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