«Фиорентина» объявила об активации опции продления контракта главного тренера Палладино

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино пролонгировал контракт с командой до лета 2027 года. Клуб воспользовался опцией автоматического продления соглашения и сообщил об этом на официальном сайте.

Палладино стал главным тренером итальянского клуба летом 2024 года, заняв вакантную должность после ухода Винченцо Итальяно. Под руководством Раффаэле «Фиорентина» идёт на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А, набрав в 35 встречах 59 очков.

В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» уступила в первом матче «Бетису» со счётом 1:2. Ответная встреча в Италии состоится 8 мая на стадионе «Артемио Франки». «Фиалки» принимали участие в двух последних финалах турнира, но оба проиграли.