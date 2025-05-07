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«Фиорентина» объявила об активации опции продления контракта главного тренера Палладино

«Фиорентина» объявила об активации опции продления контракта главного тренера Палладино
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Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино пролонгировал контракт с командой до лета 2027 года. Клуб воспользовался опцией автоматического продления соглашения и сообщил об этом на официальном сайте.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Палладино стал главным тренером итальянского клуба летом 2024 года, заняв вакантную должность после ухода Винченцо Итальяно. Под руководством Раффаэле «Фиорентина» идёт на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А, набрав в 35 встречах 59 очков.

В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» уступила в первом матче «Бетису» со счётом 1:2. Ответная встреча в Италии состоится 8 мая на стадионе «Артемио Франки». «Фиалки» принимали участие в двух последних финалах турнира, но оба проиграли.

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