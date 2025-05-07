Георгий Джикия высказался о будущем «Химок» после нынешнего сезона

Защитник «Химок» Георгий Джикия заявил, что судьба команды в следующем сезоне решится в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

— Есть ли уверенность насчёт следующего сезона «Химок»?

— Это мы решим 24 мая. Будет последний тур. Надеюсь, что до этого момента мы решим со спортивной частью. Что будет потом, посмотрим, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химкам» осталось провести встречи с «Оренбургом», «Рубином» и «Спартаком». Сейчас подмосковная команда располагается на 12-й, спасительной строчке турнирной таблицы, имея фору перед зоной стыковых матчей в одно очко.