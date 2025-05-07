КДК дисквалифицировал замначальника «Урала» Фидлера на месяц за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать заместителя начальника екатеринбургского «Урала» Артёма Фидлера на один месяц за оскорбительное поведение в матче 31-го тура Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу «Родина» — «Урал» в рапорте была запись об оскорбительном поведении Фидлера, он был удалён. У него не прошёл год с прошлого нарушения, это рецидив. Решение — дисквалифицировать Фидлера на один месяц во всех соревнованиях», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, встреча между командами состоялась 4 мая. В этом матче было назначено четыре пенальти, три из которых – в ворота «Урала». Голкипер екатеринбургской команды Александр Селихов смог отразить два 11-метровых. «Урал», в свою очередь, после игры обратился в ЭСК РФС по пяти моментам матча.