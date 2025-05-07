Российский футболист Денис Черышев покинет состав греческого «Паниониоса»

Владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос рассказал, что с российским полузащитником команды Денисом Черышевым не будет пролонгирован контракт.

«Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт. Связано ли это с тем, что Денис завершает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение ещё на год», — приводит слова Рупцоса Sport24.

34-летний Черышев стал игроком греческого клуба в сентябре 2024 года на правах аренды. В 24 матчах на его счету пять голов и пять результативных передач. До этого россиянин отыграл два сезона в составе итальянской «Венеции».