Эдуард Мор объяснил, почему считает Гладышева из «Динамо» лучшим игроком РПЛ в апреле

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал о своём выборе в пользу форварда «Динамо» Ярослава Гладышева в голосовании за звание лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в апреле.

«Гладышев имеет в партнёрах очень сильных иностранцев, и после потери Тюкавина все думали, что на кого-то из них упадёт вся лидерская нагрузка. Но Гладышев неожиданно для всех и не будучи игроком основного состава стал настоящим лидером команды. Именно его голы позволили сыграть вничью как с «Пари НН», так и с «Зенитом», очень сильным соперником. Плюс два мяча «Рубину», где команда одержала победу. Самый большой прорыв, самые большие впечатления, наибольшее влияние на игру команды именно в апреле – поэтому я признаю Гладышева лучшим игроком месяца», — приводит слова Мора официальный сайт РПЛ.

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале. В четырёх апрельских матчах чемпионата России Гладышев забил четыре гола.

Напомним, Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе.