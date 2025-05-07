«Динамо» подшутило над «Спартаком» из-за отменённой красной Карраскаля мемом с Николсоном

Московское «Динамо» иронично отреагировало на решение КДК отменить красную карточку полузащитнику Хорхе Карраскалю, что позволит тому сыграть в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Пресс-служба клуба выложила мем из фильма «Сияние», где герой Джека Николсона взламывает дверь топором.

«Сюрприз», — подписали фото представители «Динамо».

На картинке вместо Николсона изображён Карраскаль, а вместо прячущейся девушки — эмблема «Спартака».

«Спартак» после 27 встреч в чемпионате России набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Динамо» на одно очко меньше и пятая строчка. Обе команды потеряли шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, так как отрыв от лидирующего «Краснодара» (61) за три тура до конца составляет более девяти очков.