Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» подшутило над «Спартаком» из-за отменённой красной Карраскаля мемом с Николсоном

«Динамо» подшутило над «Спартаком» из-за отменённой красной Карраскаля мемом с Николсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» иронично отреагировало на решение КДК отменить красную карточку полузащитнику Хорхе Карраскалю, что позволит тому сыграть в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Пресс-служба клуба выложила мем из фильма «Сияние», где герой Джека Николсона взламывает дверь топором.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сюрприз», — подписали фото представители «Динамо».

На картинке вместо Николсона изображён Карраскаль, а вместо прячущейся девушки — эмблема «Спартака».

«Спартак» после 27 встреч в чемпионате России набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Динамо» на одно очко меньше и пятая строчка. Обе команды потеряли шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, так как отрыв от лидирующего «Краснодара» (61) за три тура до конца составляет более девяти очков.

Материалы по теме
КДК отменил красную карточку игрока «Динамо» Карраскаля, он сможет сыграть со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android