Ямаль совершил 14 успешных обводок в матче ЛЧ с «Интером» — больше было только у Неймара

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (3:4 доп. вр.) сделал 14 успешных обводок, что является третьим показателем в играх на стадии плей-офф ЛЧ за последние 15 сезонов. Об этом сообщает ESPN в соцсети X (ранее Twitter).
Единственный игрок, у которого было больше совершённых обводок в одной встрече за этот период, – бразильский нападающий Неймар. Он сделал 15 обводок в матче с «Ювентусом» в 2017 году, выступая за «Барселону», и столько – во встрече с «Аталантой» в 2020-м уже в майке «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
- 7 мая 2025
-
18:40
-
18:33
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:52
-
16:42
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
16:18
-
16:15
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:45
-
15:44
-
15:40
-
15:30
-
15:23
-
15:16