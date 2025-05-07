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Ямаль совершил 14 успешных обводок в матче ЛЧ с «Интером» — больше было только у Неймара

Ямаль совершил 14 успешных обводок в матче ЛЧ с «Интером» — больше было только у Неймара
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (3:4 доп. вр.) сделал 14 успешных обводок, что является третьим показателем в играх на стадии плей-офф ЛЧ за последние 15 сезонов. Об этом сообщает ESPN в соцсети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Единственный игрок, у которого было больше совершённых обводок в одной встрече за этот период, – бразильский нападающий Неймар. Он сделал 15 обводок в матче с «Ювентусом» в 2017 году, выступая за «Барселону», и столько – во встрече с «Аталантой» в 2020-м уже в майке «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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