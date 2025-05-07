Канищев: Вендел халатно относится к своим обязанностям, травма ожидаема

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о травме полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Бразилец получил повреждение на 57-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) и не смог продолжить игру.

«Травмы Вендела следовало ожидать. Вы видели, как он относился к своим профессиональным обязанностям. Это было ожидаемо. Тем более он уже подписал контракт с другим клубом. Доиграем без него. Даже если на его место выйдет игрок с меньшим уровнем мастерства, хуже не будет. Он халатно относится к своим профессиональным обязанностям. Вендел не может просто так отказаться играть. Не удивлюсь, если это имитация травмы. Но не стоит сожалеть. Есть люди более мотивированные», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Вендел не сможет помочь команде в предстоящих матчах из-за травмы. Летом 2025 года полузащитник перейдёт из санкт-петербургского клуба в «Ботафого». За три тура до финиша РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в четыре очка.