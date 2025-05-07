Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Вендел халатно относится к своим обязанностям, травма ожидаема

Канищев: Вендел халатно относится к своим обязанностям, травма ожидаема
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о травме полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Бразилец получил повреждение на 57-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) и не смог продолжить игру.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Травмы Вендела следовало ожидать. Вы видели, как он относился к своим профессиональным обязанностям. Это было ожидаемо. Тем более он уже подписал контракт с другим клубом. Доиграем без него. Даже если на его место выйдет игрок с меньшим уровнем мастерства, хуже не будет. Он халатно относится к своим профессиональным обязанностям. Вендел не может просто так отказаться играть. Не удивлюсь, если это имитация травмы. Но не стоит сожалеть. Есть люди более мотивированные», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что Вендел не сможет помочь команде в предстоящих матчах из-за травмы. Летом 2025 года полузащитник перейдёт из санкт-петербургского клуба в «Ботафого». За три тура до финиша РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в четыре очка.

Материалы по теме
«Арбитрам повезло, что «Зенит» выиграл». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитрам повезло, что «Зенит» выиграл». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android