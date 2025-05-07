Игорь Колыванов: Гладышев — красавчик, он расцвёл и возмужал

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о прогрессе форварда бело-голубых Ярослава Гладышева в весенней части сезона. В четырёх апрельских матчах Российской Премьер-Лиги нападающий забил четыре гола.

«Гладышев расцвёл, возмужал, и у него появилась уверенность. Нападающим играть сложнее всего. Они существуют для того, чтобы забивать голы. Но 10-15 игровых минут — это мало. Сейчас Ярославу предоставился шанс. Он красавчик, что им воспользовался. В первых матчах было сложно на позиции центрального нападающего, но теперь он подстроился, и пошли голы. Многим нравится, когда у нас появляются талантливые игроки, которые о себе громко заявляют. Главное — не останавливаться на месте и прогрессировать дальше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам апреля. Напомним, Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе.