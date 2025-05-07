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Мохамед Салах назвал «ПСЖ» лучшей командой Европы

Мохамед Салах назвал «ПСЖ» лучшей командой Европы
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», где «Ливерпуль» проиграл в ответной встрече по пенальти (1:4).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Это был их день, я пожал игрокам руки после поражения, сказал им: «Поздравляю, идите и выиграйте его!», и это было всё. Весь сезон мы находились в отличной форме, и только в марте у нас случился небольшой спад. И в тот момент мы встретились с лучшей командой Европы. У них был подъём, и мы достигли той же точки. Затем состоялся матч Кубка лиги [финал с «Ньюкаслом»]. Проигрываешь в Лиге чемпионов, подходишь к матчу Кубка лиги с мыслью: это неудачный момент.

Я должен быть честен. «ПСЖ» действовал очень хорошо в первом матче. Нам очень повезло. Алисон провёл лучшую игру в своей карьере в «Ливерпуле». Им очень не повезло. Потом они приехали на «Энфилд». И нам не повезло, потому что мы попали в штангу два или три раза, они отразили мячи на своей линии один или два раза. Так что нам тоже не повезло», — приводит слова Салаха L'Équipe.

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