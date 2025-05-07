«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча Саудовской Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 7 мая, состоится матч 30-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аль-Наср» после 29 встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 60 очков. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке с 68 очками за аналогичное количество матчей. На втором месте идёт «Аль-Хиляль», в активе которого 62 очка после 29 игр.