Игорь Колыванов назвал ошибку «Барселоны» в матче с «Интером»

Экс-игрок «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной» (4:3 доп. вр.), по результатам которого итальянская команда вышла в финал турнира, одержав победу по сумме двух встреч (7:6).

«Между «Интером» и «Барселоной» был красивый матч, как и первая полуфинальная игра. Каталонцам немножко не хватило, а «Интер» выглядел очень достойно. «Барселона» — играющая команда, где все футболисты быстрые, юркие и техничные. Но каталонцы играют очень высоко. Даже при нужном счёте они выдвигались на чужую половину поля, что их и сгубило. В последние минуты «Барселоне» нужно было наступить себе на горло, сыграть в пять защитников и опуститься назад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале текущего розыгрыша ЛЧ «Интер» как победитель двухматчевого противостояния с «Барселоной» сразится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».