Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов назвал ошибку «Барселоны» в матче с «Интером»

Игорь Колыванов назвал ошибку «Барселоны» в матче с «Интером»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной» (4:3 доп. вр.), по результатам которого итальянская команда вышла в финал турнира, одержав победу по сумме двух встреч (7:6).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Между «Интером» и «Барселоной» был красивый матч, как и первая полуфинальная игра. Каталонцам немножко не хватило, а «Интер» выглядел очень достойно. «Барселона» — играющая команда, где все футболисты быстрые, юркие и техничные. Но каталонцы играют очень высоко. Даже при нужном счёте они выдвигались на чужую половину поля, что их и сгубило. В последние минуты «Барселоне» нужно было наступить себе на горло, сыграть в пять защитников и опуститься назад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале текущего розыгрыша ЛЧ «Интер» как победитель двухматчевого противостояния с «Барселоной» сразится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «ПСЖ».

Материалы по теме
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Видео
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android