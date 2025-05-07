Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил имя лучшего футболиста команды в апреле 2025 года. MVP прошлого месяца определялся в ходе голосования болельщиков. Эту награду получил полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

В апреле 27-летний футболист провёл пять встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Эффективнее всего полузащитник был в матче с «Краснодаром», где записал на свой счёт гол и ассист.

Всего в этом сезоне Мостовой принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.