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22-летний вратарь матча «Сочи» — «Ростов» (10:1) объяснил, почему завершил карьеру

22-летний вратарь матча «Сочи» — «Ростов» (10:1) объяснил, почему завершил карьеру
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Голкипер Денис Попов, принимавший участие в резонансном матче «Сочи» — «Ростов» (10:1) в июне 2020 года, рассказал о причинах завершения карьеры. Напомним, на игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги – 2019/2020 «Ростов» вышел составом 2001-2004-го года рождения из-за вспышки COVID в основной команде. Лига отказалась от переноса встречи, а гости потерпели крупнейшее поражение в истории РПЛ.

Россия - Премьер-Лига . 23-й тур
19 июня 2020, пятница. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
10 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Романов – 1'     1:1 Абрамов – 6'     2:1 Кокорин – 15'     3:1 Кокорин – 44'     4:1 Заболотный – 45+1'     5:1 Заболотный – 47'     6:1 Кокорин – 51'     7:1 Новосельцев – 53'     8:1 Полоз – 74'     9:1 Полоз – 86'     10:1 Колдунов – 87'    

«Я закончил с футболом. Никого в этом не обвиняю, все замечательные люди. Все, кроме агентов. Больший фактор, который сыграл в моём решении закончить, — это как раз всё-таки агенты. Изначально у меня была мысль, что агенты — это такие крутые люди, но это не так. Это мелочные и гнилые люди, и я уже потом понял, что с ними лучше вообще не связываться. Это бесполезно, нервы будут разлетаться в разные стороны

Да, если ты играешь где-то в премьерке, понятное дело, что они будут за тебя держаться. Они могут ничего не делать и получать с тебя деньги. Как только начинаются какие-то проблемы — мы ни при чём, мы в стороне. Если отмотать время назад, я бы с этим человеком, Робертом Туняном, никогда бы не начал трудовую деятельность. Эти люди умеют только языком чесать, умеют только рассказывать байки и сказки, что-то сочинять. По факту этот человек искал лазейки, как заработать, и всё. Считаю, что агент — это моя самая большая ошибка. Лучше бы его не было», — приводит слова Попова Odds.ru.

Матч с «Сочи» остался для Дениса Попова единственным в РПЛ. В феврале 2021 года вратарь перебрался в клуб «Валмиера» из чемпионата Латвии. С февраля по июль 2023 года Попов выступал за подмосковный «Пересвет» и с тех пор остаётся без команды.

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