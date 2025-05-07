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«Спартак» объявил о назначении Марко Бискуповича на пост заместителя спортивного директора

Бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович стал новым заместителем спортивного директора «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«За плечами у 35-летнего специалиста работа в Федерации футбола Чили под руководством Фрэнсиса Кахигао, после ухода которого Марко был исполняющим обязанности спортивного директора федерации.

В нашем клубе он возглавит новый отдел рекрутинга. Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Бискупович занимал должность руководителя отдела идентификации, разведки и анализа Чилийской федерации футбола, а затем — технического секретаря национальной команды с 2024 года. Специализацией Бискуповича был поиск талантов. Кроме того, Марко трудился в скаутском отделе датского «Мидтьюлланна».

Бискупович завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Он известен своими выступлениями в командах из чемпионата Чили и шведском клубе «Кальмар».