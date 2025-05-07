«Не бывает вечных спортсменов». Силкин — о решении Шунина завершить карьеру

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о решении экс-голкипера бело-голубых Антона Шунина завершить профессиональную карьеру.

«Я знаю Антона с детства. Он был в команде 1987 года рождения у Владимира Владимировича Козлова, а у меня был 1986-й. Я пришёл в дубль и подтянул его, но Антона тут же забрали в основную команду. Я работал с ним в основном в 2010 и 2011 годах, когда был в главной команде. Шунин — воспитанник клуба, никуда никогда не дёргался. Он переподписывал контракт за контрактом, поэтому сыграл достаточное количество встреч, из которых очень много «сухих». Не бывает вечных спортсменов.

Он фактически завершил карьеру после прошлого сезона, однако объявил сейчас. Наверное, надеялся, что его кто-то позовёт, но не позвали. Всё-таки на возраст смотрят. Я был свидетелем, когда Саше Минаеву в 27 лет намекнули, что скоро надо будет заканчивать с футболом. Ему было всего 27 лет! Антону — уже под 40», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

38-летний голкипер Антон Шунин объявил о завершении футбольной карьеры 7 мая. Воспитанник «Динамо» выступал за основную команду бело-голубых с 2007 по 2024 год. Летом прошлого года Шунин покинул «Динамо» в статусе свободного агента.