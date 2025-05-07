«Ахмат», «Спартак» и «Краснодар» реже всех в РПЛ используют игроков до 21 года

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг на основе игрового времени футболистов в возрасте до 21 года в текущем сезоне.

Согласно данным, среди клубов Российской Премьер-Лиги меньше всего молодым игрокам доверяют в «Ахмате», «Спартаке» и «Краснодаре». В нижней пятёрке также находятся «Химки» и «Зенит». Больше всего игрового времени у молодых футболистов – в «Оренбурге», «Локомотиве» и «Ростове».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очко. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). «Спартак» с 51 очком — на четвёртом месте. В зоне вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (18).