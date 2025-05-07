Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат», «Спартак» и «Краснодар» реже всех в РПЛ используют игроков до 21 года

«Ахмат», «Спартак» и «Краснодар» реже всех в РПЛ используют игроков до 21 года
Аудио-версия:
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг на основе игрового времени футболистов в возрасте до 21 года в текущем сезоне.

Согласно данным, среди клубов Российской Премьер-Лиги меньше всего молодым игрокам доверяют в «Ахмате», «Спартаке» и «Краснодаре». В нижней пятёрке также находятся «Химки» и «Зенит». Больше всего игрового времени у молодых футболистов – в «Оренбурге», «Локомотиве» и «Ростове».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очко. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). «Спартак» с 51 очком — на четвёртом месте. В зоне вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (18).

Материалы по теме
22-летний вратарь матча «Сочи» — «Ростов» (10:1) объяснил, почему завершил карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android