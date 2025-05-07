Тюрама обвинили в издёвке над Ямалем за пост в соцсети. Маркус его удалил

Форвард «Интера» Маркус Тюрам опубликовал в социальной сети фото, на котором он утешает вингера «Барселоны» Ламина Ямаля после второго матча их команд в полуфинале Лиги чемпионов — 2024/2025, который прошёл вчера, 6 мая.

«На задании, эх!» — подписал фото Тюрам, добавив смеющиеся эмодзи.

После встреча «Интера» с «Барселоной» Тюрам действительно подошёл к сидевшему на газоне Ямалю, который был весьма огорчён из-за поражения своего клуба. Француз обнял и подбодрил Ламина.

Фото: https://www.instagram.com/stories/thuram/3627173969560673696/

Пост Тюрама посчитали отсылкой к словам Ламина, который ранее говорил, что у него есть задание, миссия выиграть Лигу чемпионов.

Тюрама раскритиковали за публикацию, и пост быстро исчез — но скриншоты разошлись по Сети.

«Это переход от вежливого поражения к публичной насмешке. Подобные жесты не забываются», — заявил журналист Серхио Вальехо.

Возможно, реакция Тюрама не случайна. На Евро-2024 Ламин Ямаль сам едко отвечал французам. Тогда Адриен Рабьо заявил, что не считает Ямаля главной угрозой Испании. В ответ юный вингер обыграл Рабьо и забил, а после матча выложил фото с подписью «Шах и мат».

«Французам не нравится, когда им отвечают той же монетой. Тогда был Рабьо, теперь — Тюрам. Это уже не первый выпад в адрес Ямаля», — отметил Анхель Гомес.

Напомним, «Интер» дома одолел «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:3) и в финале встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».