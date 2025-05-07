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Владимир Гранат объяснил, с чем связана плохая игра «Спартака» весной

Владимир Гранат объяснил, с чем связана плохая игра «Спартака» весной
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Бывший российский футболист Владимир Гранат ответил на вопрос, с чем может быть связана плохая игра «Спартака» весной.

«Наверняка перед «Спартаком» стояла задача выиграть чемпионство, и команда была близка к ней. Будет провалом, если красно-белые в этом сезоне ничего не добьются. Но для «Спартака» это нормальная ситуация: когда что-то начинает получаться, все сразу поют о чемпионстве. Однако в большинстве случаев всё получается иначе.

Мне кажется, плохая игра «Спартака» весной связана с чехардой в составе. Это, конечно, исходит от главного тренера. Но мне непонятна частая ротация стартового состава», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). «Спартак» с 51 очком — на четвёртом месте. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо»

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