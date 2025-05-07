Новый заместитель спортивного директора «Спартака» высказался о своём назначении в клуб

Бывший спортивный директор и скаут сборной Чили Марко Бискупович прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора московского «Спартака». Красно-белые объявили о подписании контракта с 35-летним специалистом в среду, 7 мая.

«Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Фрэнсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился. В Чили под руководством Фрэнсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга», — приводит слова Бискуповича официальный сайт «Спартака».

Бискупович завершил футбольную карьеру в 2022 году. Он известен своими выступлениями в командах из чемпионата Чили и шведском клубе «Кальмар». Скаутскую карьеру специалист начал в 2021 году в клубе «Мидтьюлланн» из чемпионата Дании.