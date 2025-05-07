Дэвид Бекхэм: никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему

Бывший футболист, а ныне владелец «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.

«На мой взгляд, никого нельзя сравнивать с Месси, но он [Ямаль] ближе всех к нему среди всех игроков, которых я видел. Я верю, что однажды он сможет сравниться с Лео. Такие игроки появляются только раз в 20-30 лет.

Ему 17 лет, и он уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Я всегда говорил, что эти ребята ещё очень молоды, и если они достаточно хороши, то должны играть. Он вырос в «Барселоне», окончил академию и является потрясающим молодым игроком», – приводит слова бывшего игрока сборной Англии Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.