Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм: никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему

Дэвид Бекхэм: никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист, а ныне владелец «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Ламине Ямале.

«На мой взгляд, никого нельзя сравнивать с Месси, но он [Ямаль] ближе всех к нему среди всех игроков, которых я видел. Я верю, что однажды он сможет сравниться с Лео. Такие игроки появляются только раз в 20-30 лет.

Ему 17 лет, и он уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Я всегда говорил, что эти ребята ещё очень молоды, и если они достаточно хороши, то должны играть. Он вырос в «Барселоне», окончил академию и является потрясающим молодым игроком», – приводит слова бывшего игрока сборной Англии Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Сергей Юран: «Барселона» в финале Лиги чемпионов смотрелась бы более зрелищно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android