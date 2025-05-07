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Новый заместитель спортивного директора «Спартака» обозначил главную задачу клуба

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» обозначил главную задачу клуба
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Новый заместитель спортивного директора московского «Спартака» Марко Бискупович, о назначении которого красно-белые объявили 7 мая, высказался о приоритетных целях на новом месте работы.

«Важная задача — не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодёжке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании», — приводит слова Бискуповича официальный сайт «Спартака».

Ранее Марко Бискупович занимал пост спортивного директора и скаута в сборной Чили. Начинал скаутскую карьеру 35-летний специалист в датском клубе «Мидтьюлланн». В «Спартака» Бискупович будет работать под начальством спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, с которым пересекался в сборной Чили.

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