Максим Боков: в чемпионской гонке всё зависит от «Краснодара»

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне интересная борьба. Но и в том сезоне сразу три команды претендовали на чемпионство. Однако «Зенит» стал первым. Сейчас всё в чемпионской гонке зависит от «Краснодара». Наверх забраться тяжело, но ещё сложнее удержаться там. Все команды настраиваются как на последнюю игру. А клубы из нижней части турнирной таблицы дают серьёзный бой», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). В пятёрке также находятся «Спартак» (51) и московское «Динамо» (50).