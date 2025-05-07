Калинин: Маркова не хватает «Факелу», но у нас есть качественные нападающие

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о проблемах команды после ухода форварда Евгения Маркова, который покинул воронежский клуб в зимнее трансферное окно.

«Жека Марков — хороший футболист, но после его ухода у нас осталось три качественных нападающих: Ильин, Каштанов и Пуси. Это футбол! Жеке хочу пожелать только удачи. Марков — качественный футболист, его не хватает. Однако повторюсь, что у нас остались квалифицированные нападающие», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Евгений Марков перебрался в «Урал», выступающий в Мелбет Первой лиге, из «Факела» в январе 2025 года. С четырьмя голами в первой части сезона Марков продолжает оставаться лучшим бомбардиром воронежского клуба в Российской Премьер-Лиге – 2024/2025.