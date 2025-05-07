ЦСКА предупредил, что во время матча с «Краснодаром» могут быть перебои в мобильной сети

Пресс-служба московского ЦСКА в официальном телеграм-канале клуба предупредила болельщиков о возможных перебоях в работе мобильной сети перед домашним матчем с «Краснодаром» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 10 мая.

«В связи с празднованиями, посвящёнными 80-летию Дня Победы, в столице могут возникнуть перебои в работе мобильной сети. Исходя из этого, просим вас заранее распечатывать или сохранять QR-коды, а также электронные билеты на телефон для прохода на арену. Просим вас учесть данную информацию при проходе на стадион! Ждём всех в эту субботу на «ВЭБ Арене», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в официальном телеграм-канале ЦСКА.

За три тура до конца чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. У команды 52 очка в 27 встречах. «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 61 очком. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 набранных очков.