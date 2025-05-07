Деклан Райс рассказал, как разговор с Микелем Артетой улучшил его результативность

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, как разговор с главным тренером команды Микелем Артетой повлиял на его результативность.

«У нас с тренером был такой разговор. Он сказал мне после тренировки несколько месяцев назад: «С твоими способностями ты должен забивать и ассистировать гораздо больше». Я полностью с ним согласен.

Чтобы забивать и отдавать голевые передачи, нужно действительно любить это, и я думаю, что мой настрой изменился. Возможно, во время моей работы в «Вест Хэме» я не так сильно беспокоился о том, чтобы забивать и ассистировать. Я просто хотел хорошо играть, чтобы произвести впечатление и остаться в команде.

Теперь я пришёл в «Арсенал» и в прошлом году не забивал много, но в этом я начал выступать лучше. Хоть и начал этот сезон немного медленно. Думаю, это было связано с разными вещами. Ментально было очень сложно адаптироваться после Евро, но, как только я снова встал на ноги, начал показывать стабильную игру и лучшую сторону себя», — цитирует Райса TNT Sports.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2028 года.