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Бискупович: понимаю, сколько сил потребует работа в «Спартаке», самом большом клубе России

Бискупович: понимаю, сколько сил потребует работа в «Спартаке», самом большом клубе России
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Новый заместитель спортивного директора московского «Спартака» Марко Бискупович поделился ожиданиями от работы в московском клубе, а также рассказал о целях перевезти семью в Россию.

«Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке» — самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды лучших результатов.

Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, однако этот сезон ещё продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы», — приводит слова Бискуповича официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» объявил о назначении Марко Бискуповича на должность заместителя спортивного директора 7 мая. Ранее он занимал пост спортивного директора и скаута в сборной Чили. Начинал скаутскую карьеру 35-летний специалист в датском клубе «Мидтьюлланн». В «Спартака» Бискупович будет работать под начальством спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, с которым пересекался в сборной Чили.

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