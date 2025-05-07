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Гранат: «Ростов» может взять хороших футболистов на замену Осипенко и Комличенко

Гранат: «Ростов» может взять хороших футболистов на замену Осипенко и Комличенко
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Бывший российский футболист Владимир Гранат прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко из «Ростова» в «Краснодар».

«Наверное, у «Ростова» есть какой-то план. Если клуб за хорошую сумму продаст Осипенко и Комличенко, может взять хороших футболистов на замену. Максим точно усилит защиту «Краснодара». При этом неизвестно, что будет с Кордобой летом. Если он не уйдёт, а Смолов покинет команду, Комличенко 100% будет игроком ротации», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Максима Осипенко 10 голов и четыре результативные передачи за «Ростов» во всех турнирах. Всего защитник принял участие в 35 встречах за клуб. Нападающий Николай Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», принял участие в 33 матчах, забил восемь голов и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде.

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