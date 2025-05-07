Соболев сопроводил видео голов цитатой «Если на тебе ставят крест, подними его на вершину»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал видео со своим дублем в ворота «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги под песню No Gletcher Gang 2 в исполнении санкт-петербургского исполнителя Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов).

14-секундное видео начинается с гола «Пари НН» в ворота «Зенита» под слова из интро песни: «Если на тебе ставят крест, взвали его на спину и молча подними на вершину». Следом в ролике идут два гола Соболева, а на фоне играет припев композиции. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Александра Соболева.

Напомним, форвард перебрался в «Зенит» из «Спартака» за € 10 млн в летнее трансферное окно. Всего в активе Соболева три забитых мяча и одна результативная передача в 21 встрече РПЛ-2024/2025.