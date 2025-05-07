«Неман» уступил «Витебску» в ответном матче, но вышел в финал Кубка Беларуси

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, в котором встречались «Витебск» и «Неман». Игра проходила на стадионе «Центральный спорткомплекс» в Витебске (Беларусь). Победу одержали хозяева со счётом 1:0. По сумме двух встреч «Неман» победил со счётом 3:1.

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник «Витебска» Роман Лисовский с передачи Михаила Башилова.

Таким образом, «Неман» вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Торпедо-БелАЗ» — «Макслайн», которые проведут свой матч завтра, 8 мая. Отметим, что «Неман» также является действующим обладателем Кубка Беларуси.