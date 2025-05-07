«Неман» уступил «Витебску» в ответном матче, но вышел в финал Кубка Беларуси
Поделиться
Завершился ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, в котором встречались «Витебск» и «Неман». Игра проходила на стадионе «Центральный спорткомплекс» в Витебске (Беларусь). Победу одержали хозяева со счётом 1:0. По сумме двух встреч «Неман» победил со счётом 3:1.
Кубок Беларуси . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 18:00 МСК
Витебск
Витебск
Окончен
1 : 0
Неман
Гродно
1:0 Лисовский – 42'
Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник «Витебска» Роман Лисовский с передачи Михаила Башилова.
Таким образом, «Неман» вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Торпедо-БелАЗ» — «Макслайн», которые проведут свой матч завтра, 8 мая. Отметим, что «Неман» также является действующим обладателем Кубка Беларуси.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2025
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:02
-
20:49
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:21
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:00