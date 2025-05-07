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Главный тренер «МЮ» Аморим: всё ещё считаю, что этот сезон был худшим за 40 лет

Главный тренер «МЮ» Аморим: всё ещё считаю, что этот сезон был худшим за 40 лет
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что этот сезон был для клуба худшим в истории, и даже победа в Лиге Европы не сможет этого изменить.

«Я всё ещё считаю, что этот сезон был худшим за 40 лет. Мы можем стать худшей командой «МЮ» в истории английской Премьер-лиги, выиграв Лигу Европы, но это ничего не изменит. Этот сезон был очень разочаровывающим. Ничто этого не изменит», — приводит слова Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг, 8 мая, «Манчестер Юнайтед» проведёт ответную встречу в полуфинале Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. Напомним, первый матч завершился в пользу «красных дьяволов» со счётом 3:0.

После 35 игр «МЮ» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав 39 очков.

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