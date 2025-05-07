Фанаты «Реала» вывесили баннер с надписью «Спасибо, «Интер» возле базы команды

Фанаты мадридского «Реала» вывесили баннер с надписью «Спасибо, «Интер» и шарф итальянского клуба возле тренировочного центра испанской команды. Напомним, во вторник, 6 мая, «Интер» одержал победу над «Барселоной» (4:3 доп. вр.) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и выбил каталонский клуб из турнира.

«Реал» вылетел из ЛЧ на стадии четвертьфинала от лондонского «Арсенала» (0:3, 2:1), который встретится во втором матче 1/2 финала с «ПСЖ» сегодня, 7 мая. Встреча начнётся в 22:00 мск.

А в воскресенье, 11 мая, «Реал» встретится с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги. Последний раз команды играли в финале Кубка Испании, где каталонцы одержали победу в добавленное время со счётом 3:2.