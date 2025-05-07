«ПСЖ» — «Арсенал»: стартовые составы команд на ответный полуфинал Лиги чемпионов

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Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Кварацхелия, Дуэ.

«Арсенал»: Райя, Кивёр, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».