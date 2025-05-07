Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Арсенал»: стартовые составы команд на ответный полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Арсенал»: стартовые составы команд на ответный полуфинал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Кварацхелия, Дуэ.

«Арсенал»: Райя, Кивёр, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
Материалы по теме
«Арсенал» и «ПСЖ» в Париже бьются за финал ЛЧ! Лидер парижан остался на лавке! LIVE
Live
«Арсенал» и «ПСЖ» в Париже бьются за финал ЛЧ! Лидер парижан остался на лавке! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android