«Чувствовал, что мы были сильнее». Френки де Йонг — о поражении «Барселоны» от «Интера»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что испытывает разочарование после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Я очень разочарован. Это несправедливо по отношению к нам, однако я смотрю на это с нашей стороны. Я чувствовал, что мы были сильнее, особенно во втором тайме. Но «Интер» делает свою работу действительно хорошо. Мы вернулись в игру и вели 3:2 незадолго до конца. В такой ситуации вы думаете, что всё идёт по вашему плану. Через два дня мы, вероятно, снова встанем на ноги», — приводит слова де Йонга Ziggo Sport.

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).