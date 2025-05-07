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«Чувствовал, что мы были сильнее». Френки де Йонг — о поражении «Барселоны» от «Интера»

«Чувствовал, что мы были сильнее». Френки де Йонг — о поражении «Барселоны» от «Интера»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что испытывает разочарование после вылета команды из Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Я очень разочарован. Это несправедливо по отношению к нам, однако я смотрю на это с нашей стороны. Я чувствовал, что мы были сильнее, особенно во втором тайме. Но «Интер» делает свою работу действительно хорошо. Мы вернулись в игру и вели 3:2 незадолго до конца. В такой ситуации вы думаете, что всё идёт по вашему плану. Через два дня мы, вероятно, снова встанем на ноги», — приводит слова де Йонга Ziggo Sport.

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).

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