«Аль-Хиляль» победил «Аль-Раед» в чемпионате Саудовской Аравии, Малком забил один из голов

Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Раед» и «Аль-Хиляль». Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Донатас Румшас из Литвы. Победу со счётом 5:3 праздновали гости.

На 32-й минуте сербский нападающий Александр Митрович вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 41-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари удвоил преимущество гостей. На 45+3-й минуте полузащитник «Аль-Раеда» Карим Эль-Беркауи отыграл один мяч. На 59-й минуте Аль-Давсари оформил дубль. На 67-й минуте экс-форвард «Зенита» Малком забил четвёртый мяч своей команды. На 68-й минуте дубль оформил Эль-Беркауи. На 78-й минуте Салем Аль-Давсари забил свой третий мяч и сделал преимущество «Аль-Хиляля» крупным. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Салех Аль-Амри реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 65. После 30 встреч команда занимает второе место в турнирной таблице и отстаёт от «Аль-Иттихада», у которого остаётся матч в запасе, на три очка. «Аль-Раед» занимает последнее место в таблице с 21 очком.