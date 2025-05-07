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Аль-Раед — Аль-Хиляль, результат матча 7 мая 2025, счет 3:5, саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Раед» в чемпионате Саудовской Аравии, Малком забил один из голов
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Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Раед» и «Аль-Хиляль». Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Донатас Румшас из Литвы. Победу со счётом 5:3 праздновали гости.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
07 мая 2025, среда. 19:15 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
3 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Митрович – 32'     0:2 Аль-Давсари – 41'     1:2 Эль-Беркауи – 45+3'     1:3 Аль-Давсари – 59'     1:4 Малком – 67'     2:4 Эль-Беркауи – 68'     2:5 Аль-Давсари – 78'     3:5 Аль-Амри – 90+9'    

На 32-й минуте сербский нападающий Александр Митрович вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 41-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари удвоил преимущество гостей. На 45+3-й минуте полузащитник «Аль-Раеда» Карим Эль-Беркауи отыграл один мяч. На 59-й минуте Аль-Давсари оформил дубль. На 67-й минуте экс-форвард «Зенита» Малком забил четвёртый мяч своей команды. На 68-й минуте дубль оформил Эль-Беркауи. На 78-й минуте Салем Аль-Давсари забил свой третий мяч и сделал преимущество «Аль-Хиляля» крупным. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Салех Аль-Амри реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 65. После 30 встреч команда занимает второе место в турнирной таблице и отстаёт от «Аль-Иттихада», у которого остаётся матч в запасе, на три очка. «Аль-Раед» занимает последнее место в таблице с 21 очком.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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