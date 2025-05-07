«С ума сходить не планирую». Игорь Акинфеев — о регистрации товарного знака «нога бога»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг информацию, что он хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак «нога бога».

По словам Акинфеева, речь идёт только о регистрации изображения знаменитого спасения ногой в серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года со сборной Испании. Это изображение является логотипом фонда голкипера «Страна футбола», и регистрация товарного знака в виде логотипа нужна, чтобы защитить себя юридически.

«Первое и самое главное, что надо понимать — мы не регистрировали никакую «ногу бога». Простите, но — боже упаси — не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую. Все, кто меня знает, прекрасно видели на протяжении уже практически семи лет, как неловко становится мне при упоминаниях, связанных с тем самым пенальти в матче с Испанией.

Мы зарегистрировали только изображение того самого моего сейва ногой. И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда «Страна футбола».

«Нога бога» — это то, что было придумано в среде болельщиков и то, как сейчас называют журналисты ту самую картинку, задавая при этом некорректные вопросы представителям РПЦ и другим спикерам, справедливо не погружённым глубоко в этот вопрос. И я понимаю, что, в свою очередь, это формирует бесконечный поток информации, из которого можно сделать вывод, что Игорь Акинфеев на старости лет сошёл с ума. Но, возвращаясь к первому пункту, на данный момент господь уберёг», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.