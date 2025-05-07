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Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за их противостояние в полуфинале ЛЧ

Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за их противостояние в полуфинале ЛЧ
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Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за подаренный зрителям футбол в матчах полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, в противостоянии команд сильнее оказался клуб из Милана, одержав победу со счётом 7:6 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«В последние пару лет мне стало скучно смотреть футбол, скажу честно. Так что спасибо, «Интер», спасибо, «Барселона». Сегодняшний вечер напомнил, почему я люблю футбол, почему мы все любим футбол. Именно такой футбол мы хотим видеть – как соперники идут друг на друга, играют открыто. Обычно в двухматчевых противостояниях команда показывает разные результаты дома и на выезде, но сегодня мы видели одну и ту же игру», — приводит слова Анри CBS Sports.

Итальянская команда в финале поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).

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