Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за их противостояние в полуфинале ЛЧ

Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за подаренный зрителям футбол в матчах полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, в противостоянии команд сильнее оказался клуб из Милана, одержав победу со счётом 7:6 по сумме двух встреч.

«В последние пару лет мне стало скучно смотреть футбол, скажу честно. Так что спасибо, «Интер», спасибо, «Барселона». Сегодняшний вечер напомнил, почему я люблю футбол, почему мы все любим футбол. Именно такой футбол мы хотим видеть – как соперники идут друг на друга, играют открыто. Обычно в двухматчевых противостояниях команда показывает разные результаты дома и на выезде, но сегодня мы видели одну и ту же игру», — приводит слова Анри CBS Sports.

Итальянская команда в финале поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).