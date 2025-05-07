Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за их противостояние в полуфинале ЛЧ

Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поблагодарил «Интер» и «Барселону» за подаренный зрителям футбол в матчах полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, в противостоянии команд сильнее оказался клуб из Милана, одержав победу со счётом 7:6 по сумме двух встреч.
«В последние пару лет мне стало скучно смотреть футбол, скажу честно. Так что спасибо, «Интер», спасибо, «Барселона». Сегодняшний вечер напомнил, почему я люблю футбол, почему мы все любим футбол. Именно такой футбол мы хотим видеть – как соперники идут друг на друга, играют открыто. Обычно в двухматчевых противостояниях команда показывает разные результаты дома и на выезде, но сегодня мы видели одну и ту же игру», — приводит слова Анри CBS Sports.
Итальянская команда в финале поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).
- 7 мая 2025
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:02
-
20:49
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:21
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:00