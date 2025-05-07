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Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Российский вратарь Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах «ПСЖ» займёт итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Матвей Сафонов, в свою очередь, начнёт игру на скамье запасных.

Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».