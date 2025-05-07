Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Место в воротах «ПСЖ» займёт итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Матвей Сафонов, в свою очередь, начнёт игру на скамье запасных.

Первая игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Арсенал»: стартовые составы команд на ответный полуфинал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android