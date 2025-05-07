Алексей Игонин: у Соболева были такие моменты, где и я мог забить

Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева, который перебрался в санкт-петербургский клуб из «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Мы видели у Соболева достаточно моментов, чтобы забивать. Были и такие моменты, где и я мог забить не вставая. У нас с Сашей были одинаковые шансы. Для нападающего важно везение. При хорошей работе оно появляется. После футболист начинает забивать даже в моментах, когда это кажется невозможным. По его интервью мне кажется, что Саша всё делает правильно. Самое главное, что он сам говорит, что пока не в лучших кондициях», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги. На счету нападающего три гола, забитых во встречах 23-го тура с «Локомотивом» (1:1) и 27-го тура с «Пари НН» (2:1). В игре с нижегородцами Соболев оформил дубль.