Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Игонин: у Соболева были такие моменты, где и я мог забить

Алексей Игонин: у Соболева были такие моменты, где и я мог забить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева, который перебрался в санкт-петербургский клуб из «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Мы видели у Соболева достаточно моментов, чтобы забивать. Были и такие моменты, где и я мог забить не вставая. У нас с Сашей были одинаковые шансы. Для нападающего важно везение. При хорошей работе оно появляется. После футболист начинает забивать даже в моментах, когда это кажется невозможным. По его интервью мне кажется, что Саша всё делает правильно. Самое главное, что он сам говорит, что пока не в лучших кондициях», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги. На счету нападающего три гола, забитых во встречах 23-го тура с «Локомотивом» (1:1) и 27-го тура с «Пари НН» (2:1). В игре с нижегородцами Соболев оформил дубль.

Материалы по теме
Соболев сопроводил видео голов цитатой «Если на тебе ставят крест, подними его на вершину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android