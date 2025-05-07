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Аморим высказался о будущем Фернандеша в «МЮ» на фоне интереса саудовцев

Аморим высказался о будущем Фернандеша в «МЮ» на фоне интереса саудовцев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался насчёт будущего полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша на фоне интереса к футболисту со стороны саудовских клубов.

«Он лидер, капитан. Естественно, что к нему проявляют интерес… Но мы хотим оставить его в «Манчестер Юнайтед». Он один из лучших игроков мира», — приводит слова Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Фернандешу проявляет «Аль-Хиляль». Подчёркивалось, что саудовский клуб предложил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» контракт с заработной платой в £ 65 млн в год.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 18 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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