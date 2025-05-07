Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это очень тяжело». Гави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Интера»

«Это очень тяжело». Гави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Интера»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о вылете команды из Лиги чемпионов от «Интера» (3:3, 3:4 доп. вр., 6:7 – по сумме двух матчей).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Это очень тяжело, тем более если знать, как близки мы были к этому. Они не хотели, чтобы мы дошли до финала, потому что с таким сезоном, который мы проводим, они были напуганы.

Неважно, сколько лет мы не выигрывали Лигу чемпионов. Хотя я знаю, что это очень тяжело, и хотел бы выигрывать её каждый год. Я уверен, что мы выиграем, если будем вместе, как всегда. Знаю, что это произойдёт.

Мы можем завершить этот сезон, взяв три титула. Очень хороший сезон, несмотря на этот спад. Давайте отправимся на «Монжуик» в воскресенье и победим!» — написал Гави в соцсетях.

Следующий матч каталонцы проведут с мадридским «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги. Встреча состоится 11 мая в Барселоне и начнётся в 17:15 мск.

Материалы по теме
«Чувствовал, что мы были сильнее». Френки де Йонг — о поражении «Барселоны» от «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android