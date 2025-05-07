«Это очень тяжело». Гави высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Интера»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о вылете команды из Лиги чемпионов от «Интера» (3:3, 3:4 доп. вр., 6:7 – по сумме двух матчей).

«Это очень тяжело, тем более если знать, как близки мы были к этому. Они не хотели, чтобы мы дошли до финала, потому что с таким сезоном, который мы проводим, они были напуганы.

Неважно, сколько лет мы не выигрывали Лигу чемпионов. Хотя я знаю, что это очень тяжело, и хотел бы выигрывать её каждый год. Я уверен, что мы выиграем, если будем вместе, как всегда. Знаю, что это произойдёт.

Мы можем завершить этот сезон, взяв три титула. Очень хороший сезон, несмотря на этот спад. Давайте отправимся на «Монжуик» в воскресенье и победим!» — написал Гави в соцсетях.

Следующий матч каталонцы проведут с мадридским «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги. Встреча состоится 11 мая в Барселоне и начнётся в 17:15 мск.