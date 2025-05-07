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Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Арсеналом» — RMC

Фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Арсеналом» — RMC
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Активные болельщики французского «Пари Сен-Жермен» учинили беспорядки перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом». Об этом сообщает издание RMC Sport. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, ситуация перед стадионом «Парк де Пренс» накаляется. Затруднено движение перед входом в вираж, на котором обычно располагаются ультрас парижан. Сообщается, что фанатами были выпущены петарды и дымовые шашки.

Фото: Кадр из видео

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

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